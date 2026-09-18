Antalya Manavgat\'ta minibüs yağmur suyu kanalına düştü, Alman yolcu yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Kazada araçta bulunan Alman vatandaşı 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Hacıobası Mahallesi Manavgat-Akseki D-695 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametine seyir halindeki İbrahim Halil A.'nın kullandığı 34 PMH 15 plakalı ticari minibüs, Hacıobası mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su tahliye kanalına düştü. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Alman Vatandaşı Hobracht P. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.