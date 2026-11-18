Antalya Manavgat'ta motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı; sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde Metehan A.'nın kullandığı 07 BUJ 571 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Bahattin A.'nın kullandığı 07 CLV 565 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Metehan A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metehan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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