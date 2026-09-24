Antalya Manavgat\'ta su giderine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın terasındaki yağmur suyu giderine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İtfaiye görevlisi, yavru kediye zarar vermeden gideri kırarak, hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı.

Olay, Manavgat ilçesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan bir binanın terasında meydana geldi. Yağmur suyu giderinden kedi sesi geldiğini fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi. Terasta çalışma başlatan ekipler, yavru kedinin sesini takip ederek sıkıştığı noktayı tespit etti. İtfaiye görevlisi, kedinin zarar görmemesi için yağmur suyu giderini kontrollü şekilde kırmaya başladı. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.