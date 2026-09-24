Antalya Manavgat\'ta su giderine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antalya Manavgat'ta su giderine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ta bir binanın terasındaki yağmur suyu giderinde sıkışan yavru kedi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, kediye zarar vermemek için gideri kontrollü şekilde kırarak hayvanı çıkardı; yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın terasındaki yağmur suyu giderine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İtfaiye görevlisi, yavru kediye zarar vermeden gideri kırarak, hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı.
Olay, Manavgat ilçesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan bir binanın terasında meydana geldi. Yağmur suyu giderinden kedi sesi geldiğini fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi. Terasta çalışma başlatan ekipler, yavru kedinin sesini takip ederek sıkıştığı noktayı tespit etti. İtfaiye görevlisi, kedinin zarar görmemesi için yağmur suyu giderini kontrollü şekilde kırmaya başladı. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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