Antalya Manavgat\'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüj bordürüne çarptıktan sonra takla atarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarılar Caddesi ile Hastane Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Caddesi istikametinden Hastane Caddesi yönüne seyir halinde olan M.İ. idaresindeki 07 VM 198 plakalı otomobil, hastane üst kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordürüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil refüje devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.