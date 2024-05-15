Antalya Manavgat'ta Trafik Kazası: Otomobil Bahçe Duvarını Aşarak Merdivenlere Çarptı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta Trafik Kazası: Otomobil Bahçe Duvarını Aşarak Merdivenlere Çarptı

Antalya Manavgat\'ta Trafik Kazası: Otomobil Bahçe Duvarını Aşarak Merdivenlere Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, kaza yapan otomobillerden biri bahçe duvarını aşarak evin merdivenlerine çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

15.05.2024 11:17
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan otomobillerden bir tanesi bahçe duvarını aştığı evin merdivenlerine çarparak durabildi.

Kaza, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinden gelip Külliye Camii istikametine seyir halindeki Şevket Ünal'ın kullandığı 07 LIF 06 plakalı otomobile, 1525 Sokak Şükrü Sözen Köprüsü istikametinden gelip 1520 Sokak istikametine gitmekte olan Ahmet Doğan'ın kullandığı 01 PL 781 plakalı otomobilin yandan çarptı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkarak yol kenarında bulunan apartmanın bahçesine giren ve merdivenlere çarparak durabilen 07 LIF 06 plakalı otomobil sürücüsü Şevket Ünal yaralandı. Yaralı sürücü 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya Manavgat'ta Trafik Kazası: Otomobil Bahçe Duvarını Aşarak Merdivenlere Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta Trafik Kazası: Otomobil Bahçe Duvarını Aşarak Merdivenlere Çarptı - Son Dakika
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