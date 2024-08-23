Antalya Manavgat'ta VIP Tur Aracıyla Tur Otobüsü Çarpıştı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta VIP Tur Aracıyla Tur Otobüsü Çarpıştı

Antalya Manavgat\'ta VIP Tur Aracıyla Tur Otobüsü Çarpıştı

Antalya Manavgat ilçesinde VIP tur aracıyla tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hamile bir turist fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik akışı normale döndü.

23.08.2024 12:28
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Antalya Manavgat ilçesinde VIP tur aracıyla tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hamile turist fenalaşıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydın Gürel'in kullandığı 03 ACP 636 plakalı VIP tur aracı, aynı istikamette gitmekte olan Kadir Nakaç'ın kullandığı 07 AOK 531 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı. İlk etapta kazada yaralanan kimse olmadığı bildirilirken, araçlarda bulunan turistlerin başka araçlarla otellerine götürülmeleri sırasında hamile olduğu belirlenen Chiristina K. isimli turistin fenalaştığı ve Alanya'da bulunan bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazanın ardından D-400 Karayolu Aksaz mevkiinde uzun araç kuyruğu oluşurken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Manavgat'ta VIP Tur Aracıyla Tur Otobüsü Çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta VIP Tur Aracıyla Tur Otobüsü Çarpıştı - Son Dakika
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