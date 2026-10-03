Antalya Manavgat'ta yem yüklü tır şarampole devrildi, sürücü öldü - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta yem yüklü tır şarampole devrildi, sürücü öldü

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Antalya Manavgat\'ta yem yüklü tır şarampole devrildi, sürücü öldü
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Manavgat'ta yem yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza Konya-Antalya D-687 karayolunda saat 16.00 sıralarında yaşandı, cenaze Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yem yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Konya-Antalya D-687 karayolunda saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ünsağ Akbaş'ın (53) kullandığı 42 VK 607 plakalı tır, Manavgat Beydiğin Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole devrildi.

Kazada tır sürücüsü Akbaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Akbaş'ın cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı Kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakolu ekiplerince araçtan çıkarılarak yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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