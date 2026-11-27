Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın sırasında evde yalnız bulunan sağlık görevlisi kadın yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarına boğulurken, apartmanda mahsur kalan bir kedi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 951 Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık görevlisi Sinem S.'nin (35) yalnız bulunduğu evin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yatak odasını tamamen sararken, apartmanı yoğun duman kapladı.

Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Bağırma seslerini duyan ve dumanları fark eden apartman sakinleri, komşularının kapılarına vurarak binanın tahliye edilmesini sağladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, mahalle sakinleri sokağa dökülerek çalışmaları endişeli gözlerle izledi. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan genç kadının sağlık kontrolü ambulansta yapıldı.

Mahsur kalan kedi kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, apartmanda mahsur kalan beyaz renkli bir kedi de kurtarıldı. Yangın sırasında içeride kalan kedileri için endişelenen apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını dışarıda bekledi. Yangın nedeniyle evin yatak odası kullanılamaz hale geldi.

"30 saniye daha oyalansaydık apartmandan çıkma şansımız sıfırdı"

Apartman sakinlerinden Alper Tersakan, yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, "Birdenbire bağırma sesleri geldi. Bağırma seslerinden sonra dumanları fark ettik. Burası aile apartmanı. Hızlı bir şekilde apartmanın kapılarına vurduk, herkesi dışarıya çıkarttık. İtfaiye 1 dakika geç kalsaydı veya biz 30 saniye daha oyalansaydık şu an apartmandan çıkma şansımız sıfırdı. Çok sıkıntılıydı ama itfaiye son saniyede yetişti" dedi.

"Kedilerimiz bizim için çok önemli"

Yangın sırasında apartmanda kalan hayvanlar için büyük endişe yaşadıklarını belirten Tersakan, "Şu anda maddi hasar gözüküyor. İçeride hayvanların durumunu bilmiyoruz. Kedilerimiz var, kediler çok önemli bizim için. İnsanları kurtardık ama hayvanlar şu an içeride. İtfaiye çalışıyor, yukarıdan gelecek haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.