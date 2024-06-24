Antalya Sahillerinde Bayram Yoğunluğu Azaldı - Son Dakika
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Antalya Sahillerinde Bayram Yoğunluğu Azaldı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı. Konyaaltı sahilindeki yoğunluk büyük oranda azaldı. Tatilcilerin şehirlerine geri dönmesiyle birlikte sahillerdeki yoğunluk azaldı. Bayram tatili süresince neredeyse adım atacak yer kalmayan Konyaaltı Sahili, yabancı turistler ve tatilini uzatan vatandaşlara kaldı. Tatilciler, Antalya'nın güzelliklerini ve sakinliğini takdir ettiklerini belirtti.

24.06.2024 14:00
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9 Günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı. Konyaaltı sahilindeki yoğunluğun büyük oranda azaldığı gözlendi.

Nem oranının yüzde 77, hissedilen hava sıcaklığının ise 36 derece olduğu Antalya 9 günlük bayram tatili sürecinde 4 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladı. Özellikle 9 günlük tatil süresinde yoğun ilgilinin yaşandığı kentte tatilcilerin şehirlerine geri dönmesi ile birlikte sahillerdeki yoğunlukta azaldı. Bayram tatili süresince neredeyse adım atacak yer kalmayan ve aşırı bir yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı Sahili, yabancı turistler ve tatilini uzatan vatandaşlara kaldı.

"Vatanımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor"

Almanya'dan tatil için geldiklerini ve her yıl Antalya'yı tercih ettiklerini belirten Bestami Nurettin Alıç isimli gurbetçi, "Biz genellikle her yıl Antalya'ya geliriz. Bayramı Antalya'da geçirmek istedim. Gurbetçi olarak burası çok iyi, şu anda tatilimiz bitti. Bayram bittiği için geri dönüş yapacağız, lakin uçaklar sürekli rötar yaptığı için gecikme oluyor. İnşallah salı ya da çarşamba gitmeyi planlıyoruz. Sahil ve sıcaklık çok iyi, efsane bir şey. Böyle bir havayı Almanya'da bulmanız çok zor. Vatanımız çok iyi, kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi.

"Burada sakinlik var"

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan geldiklerini ve tatillerini birkaç gün daha uzatma kararı aldıklarını belirten Bülent Arıcı ise, "Geçen senede gelmiştik buraya, beğenmiştik. Bu sene tekrar tercih ettik. Antalya güzel, biz seviyoruz. 4-5 burada kaldık, bir hafta kadar da Alanya'ya gittik. Birkaç gün daha burada kaldıktan sonra İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'un kaosunda yaşanılmaz. Burada sakinlik var, dinginlik var" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Sahillerinde Bayram Yoğunluğu Azaldı - Son Dakika

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