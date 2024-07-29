Antalya Serik'te çıkan yangında evine kadar yaklaşan vatandaşlar anlattı - Son Dakika
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Antalya Serik'te çıkan yangında evine kadar yaklaşan vatandaşlar anlattı

Antalya Serik\'te çıkan yangında evine kadar yaklaşan vatandaşlar anlattı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında alevler evlere kadar yaklaşırken bir vatandaş kalp krizi geçirdi. Yangın sonucunda 30 ev boşaltıldı.

29.07.2024 13:37  Güncelleme: 13:51
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Antalya'nın Serik ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan yangında alevler evine kadar yaklaşan vatandaşlar o anları anlattı. Bir vatandaşın evi alevlerden korumaya çalışırken kalp krizi geçirdiği ve AFAD ekipleri tarafından yarı baygın olarak bulunduğu öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yumaklar mevkisinde dün öğlen saatlerinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıktığı değerlendirilen ve geniş bir alanı etkileyen yangın kontrol altına alındı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerinin de itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına çevre illerin yanı sıra Tokat ve Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı araçların da destek için geldiği görüldü. Sabaha kadar süren çalışmalarda toplam 43 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 10 su ikmal aracı, 4 dozer, 22 hizmet aracı ve çok sayıda orman işçisi ile yangına müdahale edildi. Yangın nedeniyle 30 ev boşaltıldı.

"Alevler dibimize kadar geldi"

Havanın kararması ile birlikte gece görüş özellikli helikopterler devreye girdi. Sabaha kadar süren söndürme çalışmalarının sonucunda yangın 20 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan bir evde oturan Bayram Çelik isimli vatandaş yaşanan panik anlarını anlattı. Dün öğlen saatlerinde bulundukları noktaya 3-4 kilometre uzaklıkta yangının başladığını belirterek, "Elektrik tellerinden başladığı söyleniyor. İlk başta bize uzaktı, 2-3 saat içinde dibimize kadar geldi. Ahır yandı, evin bir kısmı yandı. Çevredeki ağaçların yandı zaten. 50 dönümden fazla arazi yanmıştır. Binden fazla ağaç yanmıştır, durum kötü" dedi.

Alevleri söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirmiş

Yangının ardından oluşan zararı tamir etmeye çalışacaklarını belirten Çelik, "Ahır ya da ev olarak değil yanan malzemeler olarak 200-300 bin liraya yakın zararımız vardır. Klimasıdır, penceresidir, sayaçlar, kapılar var. Bundan sonra tamir edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Jandarma geldi tutanak tuttu. Sosyal Yardımlaşma gelecek dediler" ifadelerini kullandı. Yangın esnasında evde yatalak babasının bulunduğunu, abisinin ise evi alevlerden sorumak isterken kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığını belirten Bayram Çelik, "Yüzde 97 engelli babam vardı evde yatalak. Dün ilk olarak onu buradan uzaklaştırdık. Ağabeyim burayı söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı" şeklinde konuştu.

"Su elektrik sorunun çözülmesi lazım"

Evlerini alevlere teslim etmemek için büyük çaba harcayan ve kalp krizi geçirerek AFAD ekipleri tarafından yarı baygın halde bulunarak yoğun bakıma kaldırılan Kerim Çelik'in annesi Ayşe Çelik ise, "Yangın üstümüze gelecek diye bizi götürdüler. Oğlum kalmıştı, o da kalp krizi geçirmiş, burası ile uğraşacağım derken. Burası yanmış gitmiş. Eşim yatalak klima olmazsa 2-3 saat içinde sıcaktan kalp krizi geçirir. Şimdilik kızımın yanına gönderdik" dedi.

Seralar yandı, evler zarar gördü

Yangında serası zarar gören Cemil Yılmaz isimli vatandaş ise, "Poyrazın da etkisiyle bir anda yayıldı. Seralarımızı yaktı. Aşağı kesimlerde bazı evlere zarar verdi. Serada tahminen 100 bin liranın üzerinde bir zarar var. Evin çevresini yangından korumak isterken oraya gidip detaylı bakamadık. Burası yangın anında cehennem yeri gibiydi. Herkes can mal derdindeydi. Şu anda elektriklerimiz kesik, dolaplardaki yiyecekler bozulmasın diye elektrik olan bir yerlere gönderiyoruz. İnşallah elektriklerimizde kısa zamanda yapılır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Serik'te çıkan yangında evine kadar yaklaşan vatandaşlar anlattı - Son Dakika

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