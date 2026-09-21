Antalya Serik'te çöp poşetli şüpheli, otomobili kundaklayıp yakalandı - Son Dakika
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Antalya Serik'te çöp poşetli şüpheli, otomobili kundaklayıp yakalandı

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Antalya Serik\'te çöp poşetli şüpheli, otomobili kundaklayıp yakalandı
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Antalya Serik'te bir şüpheli, tanınmamak için çöp poşeti geçirip otomobili ve garajı kundakladığı şüphesiyle yakalandı. İfadesinde, apartman sakinlerinin küçükbaş hayvanları şikayet etmesine sinirlendiği için eylemi yaptığını söyleyen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirerek bir otomobili ve garajı kundaklayan, ardından 3 katlı binada yangın çıkmasına neden olan şüpheli, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. İfadesinde, apartmandakilerin arazide beslediği küçükbaş hayvanları şikayet etmesine sinirlendiği için eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Akçaalan Mahallesi'nde Cumartesi akşamı saat 22: 30 sıralarında Fatma Demir'e ait evin garajında meydana gelen ve yangının 3 katlı binaya sıçramasıyla korku dolu anların yaşanmasına neden olan olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yangının, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle kundaklama olduğu şüphesiyle ekipler güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, bir şahsın tanınmamak için üzerine siyah bir çöp poşeti geçirerek motosikletle garajın önüne geldiği, saniyeler içinde alevlerin yükseldiği ve şüphelinin hızla kaçtığı görülmüştü.

Şüphelinin kaçış istikametindeki tüm kameraları takibe alan asayiş ekipleri, şüphelinin eşkalini ve kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli A.K. bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin buradaki işlemleri ve sorgusu tamamlandı. Garajdaki otomobilin tamamen yanarak demir yığınına dönmesine ve 3 katlı binada ağır maddi hasar oluşmasına neden olan kundaklama şüphelisi A.K., adliyeye sevk edildi.

Hayvanları şikayet edildi diye yakmış

Öte yandan A. K'nin, emniyetteki ifadesinde, olayın gerçekleştiği apartman önündeki arazide beslediği küçükbaş hayvanlarının bina sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet etmesi nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili adli takip sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Serik'te çöp poşetli şüpheli, otomobili kundaklayıp yakalandı - Son Dakika
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