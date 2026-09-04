Antalya Serik\'te gecekonduda çıkan yangında yabancı uyruklu kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişi, ambulansta tedavi altına alındı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Gülsün Süleyman Süral Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin odalarından birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev halkı, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirirken bir yandan da kendi imkanlarıyla yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını tamamen söndürüp soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen yabancı uyruklu Kasım E.'ye ilk müdahale, olay yerinde hazır bekletilen ambulansta yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.