Antalya’da baraka yangında küle döndü, alevler villa ve lojmanlara sıçramadan söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevrede bulunan villalara ve otel lojmanına sıçramadan söndürüldü. Yangında bir baraka tamamen yanarken, baraka sahibi dumandan etkilendi.

Yangın, Kadriye Mahallesi Deniz Caddesi yol kenarında bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi'ne bağlı 6 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bir baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen baraka sahibi Ramazan U'ya olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.