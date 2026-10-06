Antalya Serik'te otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya Serik'te otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Antalya Serik\'te otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde Orta Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Orta Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.E.S. idaresindeki 07 BRV 104 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 APL 833 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet yola savruldu. Kazada, motosiklet sürücüsü Ş.E.S. ile arkasında yolcu konumunda bulunan Z.I. yola düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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