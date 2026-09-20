Antalya Serik'te otomobil yangını binaya sıçradı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antalya Serik'te otomobil yangını binaya sıçradı, araç kullanılamaz hale geldi

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Antalya Serik\'te otomobil yangını binaya sıçradı, araç kullanılamaz hale geldi
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Antalya'nın Serik ilçesinde garajda park halindeki otomobilde çıkan yangın, 3 katlı binaya sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken binada hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı.

Antalya'da garajda park halindeki otomobilde çıkan yangın, 3 katlı binaya sıçradı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, binada da hasar meydana geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Demir'e ait garajda park halinde bulunan otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili tamamen sararken, alevler garajın bulunduğu 3 katlı binaya sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 3 katlı binanın dış cephesinde hasar oluştu. Binanın birinci katında bulunan mutfak kısmı da yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

"En büyük tesellimiz cana gelmemesi"

Akçaalan Mahalle Muhtarı Söner Taşar, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Şu anda olayın tam olarak neden kaynaklandığı belli değil. Evin garajında bulunan bir araç ciddi şekilde alev alıyor ve yangın üç-dört katlı eve sıçrıyor. Aracımız yandı ancak Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. İtfaiye ekipleri geldi, sağ olsunlar yangına müdahale ederek söndürdüler. Komşumuzun aracı maalesef kullanılamaz hale geldi, evlerde de bir miktar zarar var. Yapacak bir şey yok, cana gelmedi. En büyük tesellimiz bu" dedi.

Güvenlik kameraları incelenecek

Aracın çok kullanılmadığını ifade eden Taşar, yangının çıkış nedenine ilişkin farklı ihtimallerin değerlendirildiğini belirterek, "Araç da yeni, çok kullanılan bir araç değil. Uzun süre durmasından dolayı fare, kedi gibi hayvanların zarar vermiş olabileceğinden şüpheleniyoruz. Sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Olayla ilgili arkadaşlarımız emniyete ifade vermeye gitti. Güvenlik kameralarımız var. Görüntüler incelendiğinde, Allah'ın izniyle, olayın sabotaj mı yoksa bir hayvanın verdiği zarardan mı kaynaklandığı belli olacak" ifadelerini kullandı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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