Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında ağır yaralandı

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı Ali Bahar, Kemer açıklarında geçirdiği tekne kaza sonucunda ağır yaralandı. Kemer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bahar'ın durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer açıklarında Bahar'ın bulunduğu tekne kaza yaptı. Ağır yaralanıp denize düşen Bahar, sudan çıkarılarak Kemer'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Bahar'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. - ANTALYA