Antalya Toptancı Hal'deki iş yerinde yangına Antalya itfaiyesi müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'ndeki bir iş yerinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Plastik kasaların tutuştuğu yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor; yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Antalya'da toptancı hal kompleksinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Çıkış sebebi belli olmayan yangın ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. İş yerinde bulunan plastik kasaların tutuşması sebebiyle halen devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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