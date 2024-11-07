Antalya'ya 225 Yeni Güvenlik Aracı

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Antalya'da emniyet ve jandarma 225 yeni araçla gücüne güç kattı

Antalya Valisi Hulusi Şahin: "Vatandaşların hizmetine daha hızlı bir şekilde ulaşılacak"

ANTALYA - Antalya'da emniyet ve jandarmanın kullanımı için tahsis edilen 225 aracın teslim töreni gerçekleşti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Daha etkin ve efektif kolluk hizmeti sunacaklar ve vatandaşların hizmetine daha hızlı bir şekilde ulaşılacak" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 225 aracın göreve başlaması için Kepez ilçesindeki Dokuma Park yanında tören düzenlendi. Aralarında yerli üretim TOGG'un da bulunduğu araçların teslim töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, tüm Türkiye'de dağıtımına başlanan araçlardan Antalya'nın payına 225 araç düştüğünü kaydetti.

Araçların emniyet ve jandarma teşkilatların gücüne güç katacağını vurgulayan Şahin, şunları söyledi: "Araçların hepsi resmi görevlerde kullanılacak ve hemen göreve başlayacaklar. Antalya çok güvenlik bir şehir. emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımız büyük fedakarlık ve çok kahramanca bir şekilde çalışarak Antalya'nın huzurunu, emniyetini, güvenliğini sağlıyorlar. Bu sayede dünyanın en önemli turizm destinasyonu, Türkiye'nin en büyük tarım üretim merkezi. Ticaret ve sanayide de yine Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisi olmayı başarıyoruz. Güvenlik olmana bunların hiç birinin olma ihtimali olamazdı. Bu yıl rakamlar netleşiyor, bu yıl 18 milyona yakın yabancı turist ağırlıyoruz. Üstüne yerli misafirlerimiz eklerseniz bu 25 milyonu geçer ve 3 milyona yakın da kendi vatandaşımızın eklediğiniz bir şehirde elbette ki, suç ve olay olur. Ekim ayında 11 bin civarında bir olay var ama bu yaşamla alakalı olayların zamanında müdahale edilmesi, gereğinin yapılması çok önemli. İşte bu araçlar bu işe yarayacak. Daha etkin ve efektif kolluk hizmeti sunacaklar ve vatandaşların hizmetine daha hızlı bir şekilde ulaşacaklar."

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da, turizm ve tarımın en önemli kentlerinden Antalya'da yaşayan 3 milyon vatandaş ve tatile gelen misafirlerin güvenliği ve huzuru için fedakarca çalıştıklarını kaydetti. Arslan, söz konusu araçlarla birlikte güvenlik güçlerinin, gelişen ve değişen şartlara ayak uydurabilmek, görevlerini daha verimli yapabilmek adına modern araçlarla donatılıp, teknolojik alt yapılarla desteklenmelerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ise, "Bu yeni araçlar teşkilatımızın gücüne güç katacak. Teknik açıdan daha donanımlı hale gelmemizi sağlayacaktır. Ekiplerimiz daha güçlü, daha görünür ve daha etkin olacak, vatandaşlarımızın yanında, yakınında ve hizmetinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin tören öncesinde gerçekleşen Ekim Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda da verileri paylaştı.

Vali Şahin, Ekim ayına il genelinde 11 bin 530 olay meydana geldiğini, bu olayların yüzde 95,1'inin aydınlatıldığını, toplam 1 milyon 602 bin 426 kişi ve 1 milyon 194 bin 115 araç sorgulandığını söyledi. Terör operasyonlarında yakalanan 71 şüpheliden 12'si tutuklandığını kaydeden Şahin, "10 Organize Suçlar, 141 Kaçakçılık Suçları, 86 Mali Suçlar ve Aklama Suçları, 4 Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar olmak üzere toplam 241 operasyon gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda da 1176 operasyon gerçekleştirilirken, bu operasyonlarda 71,4 kilogram skunk, 24,7 kilogram esrar, 20,8 kilogram metamfetamin, 4,5 kilogram eroin, 66 bin 694 ectasy hap ele geçirildi" dedi.

Vali Şahin, il genelinde 94 bin 822 yabancı uyruklu şahsın oturma izinli olarak ikamet ettiğini de belirterek, "Bunlardan 30 bin 174'ü Rusya Federasyonu, 19 bin 5'i Kazakistan, 14 bin 887'si Ukrayna, 9 bin 536'sı Kırgızistan, 6 bin 318'si Almanya, 348'i Filistin, 126'sı İsrail vatandaşlarıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından emniyet ve jandarma personellerine araçların anahtarları teslim edildi, ekipler konvoy halinde protokol önünden geçiş yaparak görevlerine başladı.