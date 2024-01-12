ANTİAD Üyeleri İstişare ve Mali Sunum Toplantısında Buluştu

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) üyeleri, yönetim kurulunun organize ettiği istişare ve mali sunum toplantısında bir araya geldi.

ANTİAD üyeleri, yönetim kurulu tarafından organize edilen toplantıda buluştu. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu'nun 2023 dernek faaliyetlerini sunmasının ardından Sayman Üye Memet Peçen ile Sayman Yardımcısı Lale İlhan Atay'ın hazırladığı sunumla, üyelere 2023 yılı mali verileri bilgi olarak aktarıldı. Sunumun ardından üyelerle yapılan istişarelerle, 2024 dernek vizyonu için bilgi paylaşımlarında bulunuldu.

Dernek vizyonunun ve seçim öncesi verilen sözlerin neredeyse yüzde 70'inin tamamlandığını ve yepyeni projelere başladıklarını söyleyen ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, "Derneğimizin vizyonuyla şehrimiz için çalışmak en büyük hedefimiz. Kentin iş dinamiklerini artırmak için yepyeni projelerle 2024 yılında da çalışacağız. Amacımız daha güzel ve gelişmiş bir Antalya" diye konuştu. Toplantının sonunda ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu ve katılımcı üyelerin yer aldığı toplantı fotoğrafı çekildi. - ANTALYA