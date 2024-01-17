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Apartman deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çaldılar - Son Dakika
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Apartman deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çaldılar

Bolu'da bir binanın deposundan yaklaşık 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Depo sahibi durumu fark ederek polise bildirdi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Çalınan malzemelerin değeri 35 bin lira olarak belirlendi.

Apartman deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çaldılar
17.01.2024 - 22:31,  Güncelleme: 22:33
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Apartman deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çaldılar

BOLU - Bolu'da bir binanın deposundan yaklaşık 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir binanın deposuna iki arkadaş Ö.F.E. ve K.T. girdi. Depo içerisinde bulunan ışıklandırma malzemelerini gören iki şahıs, malzemeleri kimsenin olmadığı bir saatte dışarıya çıkararak çaldı. Depodan malzemelerin çalındığını fark eden depo sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depoya giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahıslar kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö. F. E. ve K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Depodan çalınan malzemelerin yaklaşık değerinin 35 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Bolu, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Apartman deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartman deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çaldılar - Son Dakika
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