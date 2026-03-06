APP Plaka Kullanımına Ceza Uygulaması - Son Dakika
APP Plaka Kullanımına Ceza Uygulaması

06.03.2026 22:22
EGM, APP plaka olarak bilinen plakaların hukuken geçersiz olduğunu ve ağır ceza uygulanacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) 'APP plaka'ya ilişkin yapılan açıklamada, "Yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmektedir" denildi.

EGM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda 'APP plaka' olarak bilinen plakalar ve bu plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında çeşitli değerlendirmeler ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkması nedeniyle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu' başlıklı 23'üncü maddesinde plaka kullanımına ilişkin kurallar ve yaptırımlar açık şekilde düzenlenmiştir. Kanun'un 23'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda; yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca bu fıkra hükmü yeni getirilmiş bir düzenleme olmayıp 2016 yılından bu yana uygulanmaktadır" denildi.

APP plaka olarak ifade edilen durumun farklı bir hukuki yaptırıma sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Öte yandan kamuoyunda sıklıkla 'APP plaka' olarak ifade edilen durum ise farklı bir hukuki yaptırıma sahiptir. Kanun'un 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık halinde söz konusu olan husus; plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olmasıdır. Nitekim 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Resmi Belgede Sahtecilik' başlıklı 204'üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir. Fiilin tekrarı halinde cezalar kademeli olarak artmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yaptırımların amacının trafik güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması olduğu vurgulanan açıklamada, "Araç tescil plakaları; trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri, şehir güvenlik kameraları ve adli soruşturmalar açısından araçların doğru ve hızlı şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşımaktadır. Standart dışı, yetkisiz şekilde üretilmiş plakalar bu denetim mekanizmalarının etkinliğini zayıflatmakta ve kamu güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına araçlarında yalnızca yetkili kuruluş tarafından basılmış ve yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere uygun tescil plakalarını kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik, 3. Sayfa, Ceza, Son Dakika

