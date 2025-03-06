Araç almak için Ankara'dan Bursa'ya geldi, 3.7 milyon lirası buhar oldu - Son Dakika
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Araç almak için Ankara'dan Bursa'ya geldi, 3.7 milyon lirası buhar oldu

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İnternet sitesinde gördüğü ilandaki arabayı almak için Ankara'dan Bursa'ya gelen Seçkin Öztürk, "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öztürk, 3 milyon 700 bin lirasının buhar olduğunu anlattı.

06.03.2025 16:58  Güncelleme: 17:17
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Ankara'da yaşayan 41 yaşındaki Seçkin Öztürk isimli vatandaş, bir internet sitesinde yayınlanan ilandaki aracı almak için ilanı veren kişiyle iletişime geçti.

TELEFONLA PAZARLIK YAPARAK 3.7 MİLYON LİRAYA ANLAŞTI

Karşısındaki kişiyle telefonla pazarlık yapıp 3 milyon 700 bin liraya anlaşan Öztürk, işlemlerin hızlı yürümesi için bir arkadaşına vekalet verip aracı oto ekspertize gönderdi.

İŞLEMLERİ YAPMAK İÇİN BURSA'YA GİTTİ

İşlemler yapıldığı sırada Bursa'ya gelen Öztürk, satıcıyla noterde buluştu. Öztürk, noterde bulundukları sırada karşıdaki kişinin talebi üzerine 1 milyon 400 bin lirayı güvenli ödeme yöntemiyle yaptı. Öztürk, geri kalan 2 milyon 300 bin lirayı ise kendisine iletilen iki farklı banka hesabına transfer etti. Satıcının, gönderilen paranın banka hesaplarına düşmediğini öne sürmesi üzerine noterdeki satış işlemi gerçekleştirilemedi.

Araç almak için Ankara'dan Bursa'ya geldi, 3.7 milyon lirası buhar oldu

SATICIDAN GERİ DÖNÜŞ OLMAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Banka ile görüşüp havale yoluyla gönderdiği 2 milyon 300 bin liralık dekontu alan Öztürk, satıcıdan geri dönüş gelmeyince dolandırıldığını fark etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İnternet sitesindeki ilanları tekrar kontrol edip aynı aracın asıl sahibinin farklı bir kişi olduğunu anlayan Öztürk, yaşadığı mağduriyetin ardından suç duyurusunda bulundu.

"ANKARA'DAN GELDİK BİR HEVESLE"

Öztürk, pazarlığı yaptığı kişiyle aracı getiren kişinin farklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bize şirket sahibi olduğunu söyledi. Muhasebecisini oto ekspertize gönderdiğini, çıkan sonuçların ardından süreci sürdüreceğini söyledi. Noterde şu an 1 milyon 400 bin lira bekliyor ama biz aracın devrini alamadık. Emniyete gittik, şikayetçi olduk. Bütün yazışmaları ortaya koyduk. Ankara'dan geldik bir hevesle. Para kazanmak kolay değil. Ama mağduriyetimiz çok fazla."

Araç almak için Ankara\'dan Bursa\'ya geldi, 3.7 milyon lirası buhar oldu
Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Araç almak için Ankara'dan Bursa'ya geldi, 3.7 milyon lirası buhar oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Pinokyo Net:
    devlet seni korumak için yasa çıkardı alacağın aracın parasını güvenli ödemeyle yap aracı almadan para karşıya geçmesin diye sen hala daha nasıl dolandırılırım diye uğraşıyorsun pes! 200 2 Yanıtla
  • 81855655As:
    iyide kardeşim, hergün haberler tv lerde bunlar yazıliyor.yaşlıda değilsin.Allah kolaylıklar versin.dolandırıcılara ağır ceza verilmediği sürece bu pislikler bitmez. 126 2 Yanıtla
  • Melek Araz:
    kesin akbank tır. böyle olaylar hep akbank üzerinden oluyor genelde 64 9 Yanıtla
  • Ates null:
    Babacan bu paraları nerelerden buluyosunuz anlamıyorum 50 4 Yanıtla
  • Galip 35:
    Allah yardımcısı olsun kınamayın zira aynı yöntemle daha popüler olmamışken benide iki sene önce çarptılar. 46 3 Yanıtla
  • 6490203:
    naneyi yeyik gibi bakıyor zaten 18 5 Yanıtla
  • Trabzon:
    bu zamanda buna cesaret edenlere de helal olsun 17 6 Yanıtla
  • Sinan Gokdeir:
    Eeee hep ankarali galericilerim dolandirilacak birazda ankarali dolandirilsin 7 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    3.7 milyon bir arada hiç görmedik 6 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    40 yaşındayım daha o kadar para görmedim 6 0 Yanıtla
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