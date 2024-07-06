Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli operasyonla yakalandı: 10 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli operasyonla yakalandı: 10 tutuklama

Geniş Video İzle

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde iş yeri ve araç kurşunlayarak kayıplara karışan 11 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayları gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla operasyon düzenledi.

06.07.2024 01:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli operasyonla yakalandı: 10 tutuklama

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde iş yeri ve araç kurşunlayarak kayıplara karışan şüpheliler operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs ile 1 Temmuz tarihleri arasında gece saatlerinde iş yeri ve araç kurşunlandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde olaylarına katıldıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Kocaeli, Darıca, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli operasyonla yakalandı: 10 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:58 MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı
23:39 ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
00:42 Portekiz’i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024’te yarı finale kaldı Portekiz'i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024'te yarı finale kaldı
23:53 Menajeri doğruladı Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş’a geliyor Menajeri doğruladı! Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş'a geliyor
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:41 İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
21:07 Diyarbakır’da devlet hastanesi başhekimine silahlı saldırı Diyarbakır'da devlet hastanesi başhekimine silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 02:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli operasyonla yakalandı: 10 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement