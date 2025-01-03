Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı

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Kanayan yara kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın adresi Bursa oldu. 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu erkek arkadaşı tarafından kıskançlık bahanesiyle katledildi.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 2. Buluş Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran kadını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ

Silahla başından vurulmuş kadın sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsminin Fatma Elif Kutlu (25) olduğu öğrenilen kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL SEVGİLİSİ ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanan şüpheli, genç kızın sevgilisi Harun K. (35) çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin sevgilisini başka bir kişiyle mesajlaşırken yakaladığı ve kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.