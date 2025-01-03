Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı - Son Dakika
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Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı

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25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu, gece saatlerinde park halindeki otomobilin içinde başından vurulmuş halde bulundu. Genç kadının katili, sevgilisi çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin cinayeti kıskançlık krizi nedeniyle işlediği ortaya çıktı.

03.01.2025 19:44  Güncelleme: 20:04
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Kanayan yara kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın adresi Bursa oldu. 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu erkek arkadaşı tarafından kıskançlık bahanesiyle katledildi.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 2. Buluş Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran kadını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ

Silahla başından vurulmuş kadın sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsminin Fatma Elif Kutlu (25) olduğu öğrenilen kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL SEVGİLİSİ ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanan şüpheli, genç kızın sevgilisi Harun K. (35) çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin sevgilisini başka bir kişiyle mesajlaşırken yakaladığı ve kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Orhan Yüksel:
    Bir insanın en yakını annesi babası kardeşi olur amcası dayısı halası yeğeni bile olur. Sevgilisi olmaz. Bu ne saçmalık.... 132 4 Yanıtla
  • Ramo:
    İDAM GELSİN ARTIK 65 5 Yanıtla
  • Uğur Erdem:
    2 metre yağlı urganın çözemeyeceği hiçbir sorun olmaz bu nedir hergün bir kadın cinayeti yazıklar olsun...!!! 33 1 Yanıtla
  • özer bergin:
    En yakını derken en yakın temas eden kişi demek istemişler. 20 9 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Sevmesini bildigi kadar ayrilmayi da buleceksin.. evlenmeyi bildigin kadar bosanmasini da.. kimse kimsenin kulu degil, uymuyor mu sence yanlis mi vs ayrilmayi bileceksin 27 0 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    sevgili ve silah ölüm gönül o cocuklarina kalmiş malesef 12 0 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    toprağı bol olsun 4 1 Yanıtla
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