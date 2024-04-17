-Aracında uyuşturucu olduğunu fark eden vatandaş, kendini ihbar etti
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde aracında uyuşturucu olduğunu fark eden şahıs, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kendini ihbar eden Serol Avcı, uyuşturucu maddenin aracına husumetlileri tarafından konduğunu iddia etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Serol Avcı, kuru temizleme işi yaparak geçimini sağlıyor. İş amaçlı kullandığı aracının arka tarafına malzeme yüklemek isteyen Avcı, koltuğun altına zulalanmış halde; 15 gram esrar, 42 captagon ve uyuşturucu malzemelerin satışında kullanılan hassas terazi olduğunu gördü. Aracında uyuşturucu bulan Avcı, polisi arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, uyuşturucu maddeye el koyarak konuyla ilgili inceleme başlattı. Geçmişte husumet yaşadığı şahıslar tarafından kendisine komplo kurulduğunu söyleyen Avcı, hasımları tarafından aracına uyuşturucu konulduğunu iddia ediyor.
"Koltukları kaldırdığımda bir hassas terazi üzerine uyuşturucular düştü sonra polisi aradım"
Kendisine hasmı tarafından komplo kurulduğunu ifade eden Serol Avcı, "Dün iş yerime geldim, aracın içine yükleme yapıyorum. Koltukları kaldırdığımda bir hassas terazi üzerine uyuşturucular düştü. Koltuğun altına baktığımda sıkıştırılmış haldeydi. Bende 155 polisi aradım, polis gecikti ve sonra tekrardan aradım. Savcılıkta suç duyurularım var. 6 Temmuz Günü ayağımdan vuruldum. Arabamdan 15 gram esrar ve 42 captagon hap çıktı. Rabbim polislerimizden razı olsun. Benim olayımla ilgilendiler. Ellerinden geleni yaptılar" dedi.
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