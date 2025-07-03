Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir sürücünün alevlerin arasından aracıyla geçtiği anlar kameraya yansıdı.
İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, bölgeden gelen bir görüntü, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Bir sürücü, ormanlık alandan yola kadar ulaşan alevlerin arasından aracıyla hızla geçti. Alevlerin büyüklüğü kameraya yansıdı.
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