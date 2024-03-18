Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu

Bayrampaşa'da kendisine ait araçla ters yöne giren polis memuru, trafikte çıkan yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından silahla vurarak yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis memuru gözaltına alındı.

18.03.2024 19:21  Güncelleme: 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu

Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis memuru gözaltına alındı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da kendisine ait araçla ters yöne giren polis memuru, trafikte çıkan yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından silahla vurarak yaraladı. Bacağından vurulan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ise gözaltına alındı.

Olay saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre kendisine ait araçla izinli olduğu gün seyir halinde olan polis memuru ters yöne girdi. Bu sırada karşı yönden gelen sürücü ile polis memuru arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kızışmasıyla birlikte polis, diğer sürücüyü silahla bacağından vurdu.

Bacağından vurulan sürücü hastaneye kaldırıldı

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ise gözaltına alındı.

"Yaralanan adamın yerde olduğunu gördük"

Silah seslerini duyan mahalle sakini Sadık Şengül, "Biz içerideydik, silah sesi duyduk. Önce kavga seslerini duyduk, sonra dışarı çıktık. O anda silah seslerinin de geldiğini duyduk. Yaralanan adamın yerde olduğunu gördük. Öncesinde kavga, bağrışma seslerinin geldiğini duydum. Yaralının durumu iyiydi, bacağından kan aktığını gördük. Hastaneye götürdüler" dedi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
18:17 TİP’in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
16:45 CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
15:05 Çanakkale’deki törende tüyleri diken diken eden görüntü Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı Çanakkale'deki törende tüyleri diken diken eden görüntü! Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 19:31:21. #1.11#
SON DAKİKA: Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement