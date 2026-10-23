Aralarında şehit ailesinin de bulunduğu çok sayıda vatandaşı dolandıran sanıklara ceza yağdı - Son Dakika
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Aralarında şehit ailesinin de bulunduğu çok sayıda vatandaşı dolandıran sanıklara ceza yağdı

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Aralarında şehit ailesinin de bulunduğu çok sayıda vatandaşı dolandıran sanıklara ceza yağdı
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Çankırı’da oto galericiliği ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunduklarını belirterek şehit ailesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaşı dolandırmaktan yargılanan 5 sanık, 26 yıl 4 ay ila 91 yıl 8 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Çankırı'da oto galericiliği ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunduklarını belirterek şehit ailesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaşı dolandırmaktan yargılanan 5 sanık, 26 yıl 4 ay ila 91 yıl 8 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Kentte şehit ailesi de dahil çok sayıda vatandaşı hedef alarak dolandıran şebekeye yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Haziran 2020 tarihinde Çankırı merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı. Emlakçılık, oto galericiliği ve hayvancılık faaliyetlerinde bulundukları süsü vererek vatandaşlarla ticari ilişkiler kurdukları tespit edilen şüphelilerin satın aldıkları hayvan, otomobil ve gayrimenkuller için mağdurlara düşük miktarlarda peşinat ödediği ve kalan bedel karşılığında herhangi bir mal varlığı bulunmayan kişiler adına senet düzenlediği belirlenmişti. Şüphelilerin vadesi gelen senetleri ödemeyerek çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tespit edilmişti. Mağdurlar arasında şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesinin de bulunduğu belirlenmişti. Olayla ilgili 5 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, Çankırı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada "silahlı suç örgütü kurma ve üyelik", "nitelikli dolandırıcılık", "tefecilik", "gasp/yağma" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan sanıklar, 26 yıl 4 ay ila 91 yıl 8 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaÇankırıSuçSon Dakika

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