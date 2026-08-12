Aranan Hırsız Samsun'da Yakalandı
Samsun'da, 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.Ö. polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da 16 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, İlkadım ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan F.Ö. yakalandı. "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında 16 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Aranan Hırsız Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?