Aranan Hükümlü Ayvalık'ta Yakalandı - Son Dakika
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Aranan Hükümlü Ayvalık'ta Yakalandı

Aranan Hükümlü Ayvalık\'ta Yakalandı

Ayvalık'ta 62 yıl hapsi bulunan H.Y. yakalanarak cezaevine gönderildi. 27 arama kaydı vardı.

09.12.2024 17:08
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hakkında 27 adet arama kaydı bulunan ve İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre; başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma ve kötüye kullanma suçlarından 27 adet arama kaydı bulunan ve İstanbul Anadolu Asliye Ceza Masası'nca 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y. isimli şahıs, Ayvalık polisinin yerinde müdahalesiyle yakalandı.

H.Y.'nin kız arkadaşı F.E. ile birlikte Ayvalık'ta olabileceği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri; şahsın kullandığı araç ve saklanabileceği adresler üzerinde sıkı bir takip başlattı.

H.Y.'nin saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyon sonucunda şahsı kıskıvrak yakaladı.

Yapılan ilk sorgulamasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne çıkarılan H.Y., hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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