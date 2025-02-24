Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da farklı suçlardan 10 yıl 11 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde G.D., isimli şahsın 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit, iftira, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından' 10 yıl 11 ay 5 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR