YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat polisi kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat polisi kurtardı

Geniş Video İzle

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan V.U., polise teslim olmamak için evde bulunan eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı. Özel harekat polisi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda aile yara almadan kurtarıldı ve V.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.04.2024 04:22  Güncelleme: 04:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat polisi kurtardı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan şahıs, polise teslim olmamak için eşi, çocuğu ve kayınvalidesini evde rehin aldı. Eve operasyon düzenleyen özel harekat polisi, aileyi yara almadan kurtarırken şahsı ise gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 'kasten yaralama' suçundan aranan V.U., polise teslim olmamak için evde bulunan eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarına rağmen V.U. teslim olmayınca bölgeye itfaiye, sağlık ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken özel harekat polisleri de eve operasyon düzenledi. Eve giren polis, V.U.'yu gözaltına alırken evde bulunanlara ise olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat polisi kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de kasten yaralama suçundan aranan şahıs, ailesini rehin aldı
    03:48 Kayseri'de kasten yaralama suçundan aranan şahıs, ailesini rehin aldı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan bir şahıs, polise teslim olmamak için evde bulunan eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı. Özel harekat polisi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda aile yara almadan kurtarılırken şahıs gözaltına alındı.

  • Kadıköy'de Otomobil Direğe Çarptı: 3 Yaralı
    03:44 Kadıköy'de Otomobil Direğe Çarptı: 3 Yaralı

    Kadıköy ilçesinde sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
    03:34 Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

    Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 bağlantı yolunda virajı dönemeyen bir kamyon bariyere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, yol temizlik çalışmaları yapılarak trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı
    03:07 Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı

    Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı ve R.E.T, E.B, T.Ş, Ç.Ş, U.Ş. ve P.B. isimli 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Kadıköy'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı
    02:51 Kadıköy'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

    Kadıköy'de Suadiye Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Emirhan Salih Ş. tarafından kullanılan bir otomobil, sahil yolunda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada Emirhan Salih Ş, Halil Can G. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

  • Sakarya'da Boş Bir Baraka Alev Topuna Döndü
    02:33 Sakarya'da Boş Bir Baraka Alev Topuna Döndü

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir baraka, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.

  • Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
    01:44 Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

    Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga sonucunda R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederken, soruşturma başlatıldı.


01:00 Erdoğan ’’Topal ördek’’ demişti, dengeler değişti İşte İBB Meclisi’nde yeni koltuk dağılımı Erdoğan ''Topal ördek'' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı
00:20 Yerel seçimlere damga vurdular 81 ilden 11’inin yönetimi kadınlarda olacak Yerel seçimlere damga vurdular! 81 ilden 11'inin yönetimi kadınlarda olacak
00:05 İran’ın Şam Konsolosluğu’na düzenlenen kanlı saldırı sonrası Tahran’da protesto İran'ın Şam Konsolosluğu'na düzenlenen kanlı saldırı sonrası Tahran'da protesto
23:18 Sivas’ta seçimi kazanan BBP’li Adem Uzun, tekbir getirerek gösteri yapan partilileri susturdu Sivas'ta seçimi kazanan BBP'li Adem Uzun, tekbir getirerek gösteri yapan partilileri susturdu
22:30 Yerel seçimde 6’sı büyükşehir 29 il el değiştirdi Yerel seçimde 6'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi
00:08 Tirebolu’da İYİ Parti Belediye Başkanı Bülent Kara’nın evine silahlı taciz Tirebolu'da İYİ Parti Belediye Başkanı Bülent Kara'nın evine silahlı taciz
22:08 İmamoğlu’ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır’lı İstanbul paylaşımı İmamoğlu'ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır'lı İstanbul paylaşımı
21:54 Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 kardeş öldürüldü Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş öldürüldü
21:51 Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti
20:19 Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 04:46:19. #1.12#
SON DAKİKA: Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat polisi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement