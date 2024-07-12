Aranan şahıs gardıropta yakalandı - Son Dakika
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Aranan şahıs gardıropta yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'yağma' suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S., gardıropta saklanırken yakalandı. Ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

12.07.2024 00:52
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Aranan şahıs gardıropta yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'yağma' suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, gardıropta saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipleri tarafından kentte bir adrese düzenlenen operasyonda; 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. ikamette bulunan gardıropta saklanırken, yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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