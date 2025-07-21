Aranan Şahıs İzmir\'de Yakalandı

İzmir'de birden fazla suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen A.E., işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi. - İZMİR