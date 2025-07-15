Aranan Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde B.A., isimli şahsın 'başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hükümlü veya tutuklunun kaçmasından karşılıksız yararlanma' gibi suçlardan 13 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR