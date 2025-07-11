Arapgir\'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Arapgir ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi Kebir Uşağı mevkiinde bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili başlatıldı. - MALATYA