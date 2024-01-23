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Arazi kavgası 2 kardeşin hayatına mal olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Arazi kavgası 2 kardeşin hayatına mal olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda iki kardeş hayatını kaybetmişti. Acı olayın ardından kardeşlere ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

23.01.2024 - 09:25,  Güncelleme: 10:31
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Şanlıurfa Harran'da akraba olan aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle hayatını kaybeden iki kardeşe ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturmanın sürdüğü acı olayla ilgili yeni görüntülerde silahla vurulan iki kardeşin kanlar içerisinde yerde yattığı görüldü.

TARLADA ARAZİ KAVGASI

Geçtiğimiz gün Harran ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Öztürk ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İzzetin Emirsoy yaralandı.

Arazi kavgası 2 kardeşin hayatına mal olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali ve İzzetin kardeşler hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arazi kavgası 2 kardeşin hayatına mal olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Arazi kavgası 2 kardeşin hayatına mal olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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