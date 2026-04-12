Ardahan-Artvin karayolunda kayan tır yolu kapattı, onlarca araç mahsur kaldı

12.04.2026 09:16  Güncelleme: 09:17
Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini bağlayan D-010 karayolunda sabaha karşı meydana gelen kaza, trafiği durma noktasına getirdi. Kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan bir tır, yolu kapatarak onca aracın mahsur kalmasına neden oldu. Karayolları ekipleri, yol açma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan ve Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e ulaştıran D-010 karayolunda sabaha karşı yaşanan kaza, ulaşımı felç etti. Özellikle kış aylarında kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Sahara Geçidi'nde kayan bir tır, yolu tamamen kapatarak uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Olay, Sahara Geçidi'nin zirve noktasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan tır, kayarak yolu trafiğe kapattı. Tırın yolu kapatmasıyla birlikte her iki yönde trafik durma noktasına geldi. Bölgede mahsur kalan Adem Kaya, o anları anlatarak cep telefonuyla kaydetti.

ONLARCA ARAÇ MAHSUR KALDI 

Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede bulunan çok sayıda araç ilerleyemedi. Özellikle ağır tonajlı araçlar ve yolcu taşıyan minibüslerin de aralarında bulunduğu onlarca araç uzun süre mahsur kaldı. Sürücüler araçlarında beklemek zorunda kalırken, bölgede kar yağışı da aralıklarla etkisini sürdürdü.

EKİPLER SEFERBER OLDU 

İhbar üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Yol açma ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı, kayan tırın bulunduğu yerden kaldırılması için iş makineleriyle müdahale edildiği öğrenildi. Ekipler, hem yolu trafiğe açmak hem de mahsur kalan araçların güvenli şekilde ilerlemesini sağlamak için yoğun çaba harcadı.

Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kademeli olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
