Ardahan Belediyesi Kaldırım İşgallerine İlişkin Denetimlerini Sürdürüyor

Ardahan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaldırım işgali konusundaki denetimlerine titizlikle devam ediyor. Kurallara uyan esnaflara Belediye Başkanımız Faruk Demir'in imzaladığı teşekkür belgeleri verildi, uymayanlara ise ilk etapta para cezası kesildi.

Ekiplerin kent genelinde başlattığı denetim çalışmalarında, yayaların ortak kullanım alanları olan kaldırımları işgal eden işyerlerine Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden uyarılarda bulunulmuştu. Yeniden denetime çıkan zabıta ekipleri, kaldırımları işgalden vazgeçerek kurallara uyan işyeri sahiplerine Başkan Demir'ce imzalanan teşekkür belgelerini takdim ederken, uyarılara aldırış etmeden yayaların geçiş alanlarını kapatan esnafa ise para ceza kesti.

"Kaldırımlar yayalarındır"

Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine zabıta ekiplerinin 'kaldırımlar yayalarındır' sloganıyla yürüttüğü kaldırım işgallerine denetimleri son verme çalışmaları, taraflı tarafsız tüm kesimlerin büyük beğenisini kazandı. - ARDAHAN