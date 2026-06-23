Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ardahan\'da 4.1 büyüklüğünde deprem
23.06.2026 07:32
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AFAD, Ardahan'ın Posof ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Ardahan'ın Posof ilçesinde saat 07.07'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Posof olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Doğal Afet, 3. Sayfa, Ardahan, Deprem, Yaşam, Posof, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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