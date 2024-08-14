Ardahan\'da başıboş dolaşan atlar trafiği tehlikeye sokuyor

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Ardahan'da yollarda başıboş dolaşan atlar trafiği tehlikeye sokuyor.

Ardahan'da yollarda başıboş dolaşan atlar trafiği tehlikeye sokuyor. Kentte özellikle Ardahan- Kars Kuzey çevre yolu ile Güney çevre yolunda görülen başıboş atlar yol ortasında geziniyor. Havanın karardığı saatlerde ışıklandırmanın yetersiz olduğu noktalarda sürücüler birden karşılarına çıkan atlara çarpmamak için ne yapacaklarını şaşırıyor.

Vatandaşlar yetkililerin yollarda başıboş dolaşan atları toplamasını isteyerek, "Bu atlar yüzünden her an kaza yapabiliriz. Yetkililer ya bu atları gördükleri yerde yakalayıp hayvan barınağına götürsünler ya da bu atların sahiplerine para cezası keserek hayvanları başıboş bırakmalarının önüne geçsinler" diye tepki gösterdi.

Özelikle Kuzey ve Güney çevre yolunda yola çıkan atlar, bazen trafiğin dakikalarca aksamasına neden oluyor. Sürüler halinde yola çıkan atlar, maddi hasarlı ve ölümlü trafik kazalarına da neden oluyor. - ARDAHAN