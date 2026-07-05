Bozulan Asfalt yollar baştan sona yenileniyor

Ardahan Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen asfalt yollarda kapsamlı yenileme çalışması başlattı. Eski asfalt sökülerek yerine yeni sıcak asfalt serilecek.

Ardahan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bozulan ve yıpranan asfalt yolların yenilenmesi için çalışma başlattı. Yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut asfalt tabakası iş makineleriyle sökülerek altyapı kontrolleri gerçekleştirilecek, ardından yollar yeni sıcak asfaltla kaplanacak.

Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte sürüş güvenliğinin artırılması, ulaşım konforunun yükseltilmesi ve vatandaşların daha modern bir yol ağına kavuşması hedefleniyor. Çalışmaların belirlenen cadde ve sokaklarda etap etap sürdürüleceği bildirildi.

Ekipler, çalışmalar sırasında trafik işaret ve yönlendirmelerine uyulması konusunda sürücüleri uyarırken, yenileme çalışmalarının planlanan program çerçevesinde en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. - ARDAHAN