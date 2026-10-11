Ardahan'da JASAT operasyonunda 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ardahan'da jandarma ekiplerince hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.