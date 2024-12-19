Ardahan'da Kar Yağışı 136 Köy Yolunu Kapatı - Son Dakika
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Ardahan'da Kar Yağışı 136 Köy Yolunu Kapatı

Ardahan\'da Kar Yağışı 136 Köy Yolunu Kapatı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

19.12.2024 10:58  Güncelleme: 11:04
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Ardahan'da kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yolların açılması için çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu' kodla uyarı yaptığı Ardahan'da kent merkeziyle 5 ilçesinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle, kent genelinde 136 köy yolu ulaşıma kapandı. Vali Hayrettin Çiçek'in talimatıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, ekiplerin yolları açmak için yoğun mesai harcadığını belirtti. Belediye ekipleri kent merkezinde, Karayolları 186'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler de kapalı olan 2 bin 640 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki kara yolu Sahara mevkiinde ve Ardahan- Posof karayolu da 2 bin 540 rakımlı Ilgar Dağı geçidini ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyaran kara yolları yetkilileri, sürücülerden yanlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da Kar Yağışı 136 Köy Yolunu Kapatı - Son Dakika

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