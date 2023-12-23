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Ardahan'da kar yağışı ve fırtınadan etkilenen tırlar yollarda kaldı - Son Dakika
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Ardahan'da kar yağışı ve fırtınadan etkilenen tırlar yollarda kaldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle tırlar Ardahan-Kars kara yolunu trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

Ardahan\'da kar yağışı ve fırtınadan etkilenen tırlar yollarda kaldı
23.12.2023 - 16:56,  Güncelleme: 17:00
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Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da tırlar yollarda kaldı.

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, kayan tırlar Ardahan- Kars kara yolunu trafiğe kapattı. Öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından başlayan soğuk nedeniyle karayolunda buzlanma meydana geldi. Ardahan Kars karayolunun Çamlıçatak köyü mevkiinde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı tırlar kayarak yolu ulaşıma kapattı. Uzun süre kapalı olan yolda Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, kar küreme ve yolları tuzlayarak yeniden yolu ulaşıma açtı.

Yolda mahsur kalan Tır sürücüleri araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Tır sürücüsü Gökhan Kızılırmak, "Kış geldi, tırcının hali harap" dedi. Kızılırmak, " Azerbaycan'dan dönüyorum. Yaklaşık 10 dakika içerisinde kıyamet koptu. Yoğun kar ve tipi sonrası bu rampayı çakamadık ve onlarca tır burada yolda mahsur kaldı" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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