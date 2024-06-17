3.Sayfa

Ardahan'da sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

ARDAHAN - Ardahan'da bir evde sobadan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev küle döndü.

Ardahan Merkeze bağlı Halilefendi mahallesi kayabaşı mevkiinde Reşat Demir'e tek katlı evde sobadan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.