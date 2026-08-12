Ardahan'da Suç Önleme Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Ardahan'da Suç Önleme Bilgilendirmesi

Ardahan\'da Suç Önleme Bilgilendirmesi
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Ardahan Emniyeti, POLHANE Projesi kapsamında vatandaşları suç riskleri ve önlemler hakkında bilgilendirdi.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "2026 Yılı POLHANE Projesi" kapsamında il ve ilçelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması, vatandaşların karşılaşabileceği riskler konusunda farkındalıklarının artırılması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen faaliyetlerde aile içi şiddet, yasa dışı bahis, sanal kumar, bağımlılık ve dolandırıcılık konuları ele alındı. Polis ekipleri, vatandaşlara söz konusu olayların yol açabileceği mağduriyetler hakkında bilgi verirken, riskli durumlarla karşılaşılması halinde alınabilecek tedbirler konusunda da uyarılarda bulundu.

Aile İçi Şiddete Karşı Farkındalık

Bilgilendirme faaliyetlerinde aile içi şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının hakları konusunda vatandaşlara bilgi aktarıldı. Şiddetin yalnızca fiziksel değil, psikolojik, ekonomik ve diğer biçimlerde de ortaya çıkabileceğine dikkat çekilerek, şiddet olaylarının önlenmesinde toplumun bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Vatandaşlara, şiddet veya şiddet riskiyle karşılaşmaları halinde güvenlik birimlerinden ve ilgili kurumlardan destek almaları gerektiği hatırlatıldı.

Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar Uyarısı

Ekipler tarafından özellikle internet ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlara ulaşmaya çalışan yasa dışı bahis ve sanal kumar uygulamalarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Vatandaşlara, kolay ve yüksek kazanç vaadiyle yapılan yönlendirmelerin ciddi maddi kayıplara ve hukuki sorunlara yol açabileceği anlatıldı. Şüpheli internet siteleri, sosyal medya hesapları ve bağlantılar üzerinden işlem yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bağımlılıkla Mücadele

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine de değinildi. Bağımlılığın erken fark edilmesinin ve gerektiğinde uzman desteğine başvurulmasının önemine dikkat çekildi.

Vatandaşlara, özellikle çocuk ve gençlerin internet kullanımı, dijital ortamlar ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçli şekilde yönlendirilmesinin önem taşıdığı aktarıldı.

Dolandırıcılık Yöntemlerine Karşı Tedbir

Polis ekipleri ayrıca vatandaşları günümüzde farklı yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Telefon, internet, sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları kullanılarak gerçekleştirilebilen dolandırıcılık girişimlerinde kişisel bilgilerin, banka hesap bilgilerinin, şifrelerin ve doğrulama kodlarının kesinlikle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Şüpheli mesaj, arama veya internet bağlantılarıyla karşılaşılması halinde vatandaşların işlem yapmadan önce durumun doğruluğunu resmi kanallardan kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

Bilgilendirme Çalışmaları Sürüyor

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde vatandaşların soruları da yanıtlanarak, karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli ve dikkatli olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

"2026 Yılı POLHANE Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla, suçların meydana gelmeden önce önlenmesi, vatandaşların farkındalık düzeyinin artırılması ve toplumun güvenlik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ardahan, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da Suç Önleme Bilgilendirmesi - Son Dakika

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