Ardahan\'da Tır, Koyun Sürüsüne Çarptı

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Ardahan'da tırın yolun karşısına geçen sürüye çarptığı kazada onlarca koyun telef oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Ardahan- Çıldır karayolu eski Kotanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belli olmayan tır, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada onlarca koyun telef olurken, bölgeye gelen ekipler yolda önlem aldı. Telef olan koyunlar, yapılan çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN