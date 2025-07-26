Ardahan\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Ardahan- Göle Karayolu Poladik köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K.'nin kullandığı 31 O 7280 plakalı otomobil, köy yolu kavşağında 'U' dönüşü yapan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 CLB 512 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN