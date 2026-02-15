Çamyazı Köyü\'nde korkutan yangın

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Çambeli köyünde çıkan yangında 1 ev alevlere teslim oldu. Köyde endişeye neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Posof ilçesine bağlı Çamyazı köyünde Zeki Erdem'e ait evde yangın çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangına, Posof Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci köye giderek Zeki Erdem ve ailesini ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Demirci, belediye olarak gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ARDAHAN